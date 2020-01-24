أردوغان يقدم هدية لميركل

قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، تحفة فنية على شكل مرآة، خلال مراسم افتتاح المباني الجديدة للجامعة التركية – الألمانية في اسطنبول.

ونشر موقع "الديلي صباح التركية" صورا للهدية التي قدمها أردوغان لميركل.

المستشارة الألمانية ميركل تعبر عن سعادتها بالهدية التي قدمها لها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مراسم افتتاح المباني الجديدة للجامعة التركية - الألمانية

https://t.co/xTRW3nLVHUpic.twitter.com/EuVcizXRsl — DAILY SABAH العربية (@DSarabic) January 24, 2020

وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، في كلمة لها، اليوم الجمعة، خلال مراسم افتتاح المباني الجديدة للجامعة التركية الألمانية، بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الجامعة التركية - الألمانية هي نموذج استثنائي للتعاون ورمز للشراكة بين البلدين.

وأضافت المستشارة أن هذه الجامعة تقدم لطلابها الفرصة لتطوير أنفسهم، كما أنهم سيعززون العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكدت ميركل أهمية جسور التعليم في إقامة الحوار بين المجتمعات المدنية، وعلاقتها مع السياسة والحكومات، مشيرة إلى الجذور المتعمقة للعلاقات التركية الألمانية.

من جهته أكد أردوغان مواصلة بلاده تقديم كافة أنواع الدعم للجامعة التركية – الألمانية، إلى جانب العمل لزيادة مستوى التعليم العالي في تركيا من حيث الكمية والجودة.

وقال أردوغان: "نجاح الجامعة التركية - الألمانية سيشكل أنموذجا يحتذى به في تأسيس الجامعات المشتركة الجديدة".

ووصلت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أمس الخميس، إلى مدينة اسطنبول، في زيارة عمل استجابة لدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان.

المصدر: وكالات