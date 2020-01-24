الحكم على نائب رئيس هيئة الأركان العامة السابق في تركيا بالسجن مدى الحياة

أصدرت محكمة تركية حكما بالسجن مدى الحياة على نائب رئيس هيئة الأركان العامة السابق بتركيا، محرم كوسا، بتهمة المشاركة في محاولة انقلاب عام 2016، كما نقلته قناة "خبرتورك" التلفزيونية.

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كما صدر نفس الحكم على القيادي الكبير السابق في هيئة الأركان التركية، خير الدين كالديريمجي، على خلفية تورطه في محاولة انقلاب 15 يوليو 2016.

وتتهم الحكومة التركية رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله غولن، بالوقوف وراء تنظيم محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في تركيا، وبأنه العقل المدبر لها، لكنه يرفض هذه الاتهامات ويقول إنه لا علاقة له بالعملية، علما أنه دعا مرات عدة لفتح تحقيق دولي في الانقلاب العسكري الفاشل.

المصدر: "نوفوسي"