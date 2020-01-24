فيتنام تؤكد إصابة شخصين قدما من الصين بفيروس كورونا

قالت وزارة الصحة الفيتنامية يوم أمس إن شخصا صينيا وابنه قدما من الصين ثبت إصابتهما بفيروس كورونا. وكانت الدولة قد أوقفت رحلاتها المتجهة إلى ووهان الصينية حيث اكتشف الفيروس أول مرة.

وحسب ما نقلته وكالة أنباء رويترز، فإن الوزارة قالت إنه" سيتم تتبع جميع الزوار القادمين من المناطق الجنوبية بدقة وإخضاعهم للفحوص الطبية".

وأضافت: إن المصابين الاثنين نقلا إلى المستشفى يوم الأربعاء، بعد ظهور علامات الحمى عليهما، وهما الآن في مستشفى شوراي بمدينة هوشي منه.

وقالت هيئة الطيران المدني في فيتنام إنها علقت جميع الرحلات الجوية بين ووهان وفيتنام، وأمرت المطارات المحلية بتكثيف إجراءات الفحص للكشف عن الأعراض لدى المسافرين.

كما ذكرت كبرى الشركات السياحية في فيتنام، أنها ألغت جميع الرحلات إلى الصين.

و من جهتها تقوم الصين بالتصعيد من التدابير الوقائية اللازمة وإجراءات المراقبة، بعد تزايد حالات الوفاة إلى 25 شخصا وإصابة أكثر من 800 شخص، وقامت بتعليق وسائل النقل العام في 10 مدن، وإغلاق المعابد.

Vietnam says two Chinese citizens in Vietnam confirmed to have coronavirus https://t.co/1iSOh2S2Lwpic.twitter.com/XcS9wzRilV — Reuters (@Reuters) January 24, 2020

المصدر: رويترز