الصين تدعم دعوة بوتين لعقد قمة خماسية لأعضاء مجلس الأمن الدائمين

أعلنت الصين مساندتها لمقترح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الذي دعا فيه إلى عقد قمة للأعضاء الدائمين لمجلس الأمن الدولي لبحث عدد من القضايا العالمية بهدف حماية السلام وحفظ الحضارة.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الصينية، غينغ شوانغ، في تصريح اليوم الجمعة، عن ترحيب بكين بمبادرة بوتين، لعقد قمة لزعماء الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي (روسيا، والصين، والولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وفرنسا).

بدورها أعربت الأمم المتحدة، أمس الخميس، عن ترحيبها بمبادرة الرئيس الروسي، و"بكل مقترحات تخص الحوار بين الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي".

هذا وقد اقترح بوتين، أثناء مشاركته في فعاليات منتدى إحياء الذكرى الـ75 للهولوكوست، في إسرائيل، أمس الخميس، عقد قمة خماسية خلال العام 2020 لمناقشة سبل "حماية السلام وحفظ الحضارة".

وأعرب الرئيس الروسي عن استعداده للمشاركة في مثل هذا الاجتماع "في أي بلد وأي مكان في العالم يكون مناسبا للزملاء".

المصدر: وكالات