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سنغافورة لا تهاب فيروس كورونا ومستعدة لمواجهته!

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سنغافورة لا تهاب فيروس كورونا ومستعدة لمواجهته!
Reuters
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قال رئيس وزراء سنغافورة إن بلاده مستعدة جيدا للتعامل مع فيروس كورونا، وإن هذا الفيروس لا يبدو مميتا مثلما كان الحال مع متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد "سارس" في عام 2003.

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وأضاف، لي هسين لونج، في خطاب سنوي بمناسبة العام الصيني الجديد اليوم الجمعة: "نحن مستعدون جيدا لأننا كنا نتأهب لمثل هذا الموقف منذ تعاملنا مع سارس في 2003".

وأكدت سنغافورة، أمس الخميس، اكتشاف أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا، والتي ظهرت في الصين، وقالت إن حالة أخرى أظهرت التحاليل الأولية إصابتها بهذا المرض.

وشهدت سنغافورة آنذاك 33 حالة وفاة بفيروس سارس، مما جعلها واحدة من أكثر الدول تضررا خارج الصين.

المصدر: رويترز

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