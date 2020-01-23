نتنياهو متوعدا: من يهدد بتدمير إسرائيل سيواجه ردا حازما

دعا رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى الوقوف على امتداد جبهة دولية واسعة، "للدفاع عن أمن بلاده ووجودها"، محذرا من "أن من يهدد بتدمير بلاده سيواجه ردا حازما".

وكتب نتنياهو في تغريدة على "تويتر" عنونها إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونائبه مايك بينس، وشدد فيها على "أنه لا مجال للمساومة مع أنظمة متشددة تتمسك بإيديولوجيا قاتلة"، منوها إلى ضرورة "التصدي لها قبل فوات الأوان، والتصدي بحزم للخطر الذي ينبع منها".

إسرائيل تؤدي التحية للرئيس ترامب ولنائب الرئيس بنس لمواجهتهما طغاة طهران الذين يستعبدون شعبهم ويهددون السلام والأمن في العالم أجمع. إنهم يهددون السلام والأمن الخاصيًن بالجميع في الشرق الأوسط وخارجه. أدعو جميع الحكومات إلى الانضمام إلى الجهود الحيوية التي من شأنها مواجهة إيران. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) January 23, 2020

وشكر نتنياهو ترامب ونائبه بينس، على "مواجهتهما طغاة طهران الذين يستعبدون شعبهم ويهددون السلام والأمن في العالم أجمع".

وقال: "إنهم يهددون السلام والأمن الخاصين بالجميع في الشرق الأوسط وخارجه.. أدعو جميع الحكومات إلى الانضمام إلى الجهود الحيوية التي من شأنها مواجهة إيران".

لا مجال للمساومة مع أنظمة متشددة تتمسك بإيديولوجيا قاتلة. يجب التصدي لها قبل فوات الأوان. يجب التصدي بحزم للخطر الذي ينبع منها. pic.twitter.com/sEEBmVpyXd — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) January 23, 2020

المصدر: معا