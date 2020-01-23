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نتنياهو متوعدا: من يهدد بتدمير إسرائيل سيواجه ردا حازما

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نتنياهو متوعدا: من يهدد بتدمير إسرائيل سيواجه ردا حازما
twitter.com/Israelipm_ar
رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
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دعا رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى الوقوف على امتداد جبهة دولية واسعة، "للدفاع عن أمن بلاده ووجودها"، محذرا من "أن من يهدد بتدمير بلاده سيواجه ردا حازما".

وكتب نتنياهو في تغريدة على "تويتر" عنونها إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونائبه مايك بينس، وشدد فيها على "أنه لا مجال للمساومة مع أنظمة متشددة تتمسك بإيديولوجيا قاتلة"، منوها إلى ضرورة "التصدي لها قبل فوات الأوان، والتصدي بحزم للخطر الذي ينبع منها".

وشكر نتنياهو ترامب ونائبه بينس، على "مواجهتهما طغاة طهران الذين يستعبدون شعبهم ويهددون السلام والأمن في العالم أجمع".

وقال: "إنهم يهددون السلام والأمن الخاصين بالجميع في الشرق الأوسط وخارجه.. أدعو جميع الحكومات إلى الانضمام إلى الجهود الحيوية التي من شأنها مواجهة إيران".

المصدر: معا

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