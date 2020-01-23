نتنياهو يسخر من تلعثم غانتس

قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسميا اعتذاره، بعد أن سخر من تلعثم منافسه على رئاسة الحكومة، بيني غانتس.

وسبق أن أشار نتنياهو، في تصريح هو ليس الأول من نوعه، أثناء حفل انتخابي أقيم في القدس الثلاثاء الماضي، إلى تلعثم غانتس في خطابات رسمية، ودعا إلى تغيير شعار تحالف "أزرق-أبيض" الوسطي الذي يقوده منافسه من "إما نحن أو هم" إلى "إما نحن أو ه-ه-ه-هم".

غير أن هذا التعليق استدعى ردا شديد اللهجة من قبل رئيس جمعية المتلعثمين الإسرائيلية، حنان هوروفيتز، الذي قال إن نتنياهو بلغ بسخره من رجل يعاني من هذا النوع من المشاكل الصحية "مستوى قياسيا جديدا من التدني بين أرفع المسؤولين المنتخبين".

وردا على هذه الانتقادات، قال نتنياهو على حسابه في "تويتر" إنه كان يقصد بكلامه هذا أن غانتس "ليس لديه أي إنجازات وليس لديه شيء ليعرضه ويقوله للشعب الإسرائيلي"، مشددا على أن تعليقاته لم تكن موجهة ضد أشخاص معوقين، وتابع: "إذا كان هناك أحد أضر به كلامي فإنني آسف جدا".

المصدر: تايمز أوف إسرائيل