بدءا من 24 يناير.. أمريكا تغلق أبوابها أمام "سياحة الولادة"

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أعلن البيت الأبيض أن الحكومة الأمريكية لن تمنح، اعتبارا من يوم 24 يناير، السيدات الحوامل تأشيرات سفر لدخول الولايات المتحدة فيما بات يعرف بـ "سياحة الولادة".

وذكرت الإدارة الأمريكية، في بيان، أن الحديث يدور عن سياحة من نوع خاص، تمارسها نساء يقدمن إلى البلاد وينجبن أطفالا هناك للظفر بجواز سفر أمريكي.

وأشار البيت الأبيض إلى أن تغيير هذا الوضع كان لا بد منه لحماية السلامة العامة والأمن القومي ونظام الهجرة القائم في الولايات المتحدة. وبحسب البيان فإن "سياحة الولادة" تهدد بتجاوز إمكانيات المستشفيات الأمريكية، بالإضافة إلى أن الظاهرة المذكورة ترافقها أنشطة إجرامية.

وأضاف البيان أن الإجراء المذكور سيحمي دافعي الضرائب الأمريكيين من تبذير أموالهم من خلال تمويل تبعات مباشرة وغير مباشرة لـ "سياحة الولادة"، مؤكدا أن "سلامة المواطنة الأمريكية يجب أن تكون محمية".

وفي وقت سابق من اليوم، أوردت وكالة "أسوشيتد برس" بأن موظفي القنصليات الأمريكية الذين يرون أن طالبات التأشيرة يخططن للقدوم إلى الولايات المتحدة من أجل الإنجاب، سيعاملن من الآن فصاعدا كغيرهم من الأجانب القادمين للبلاد من أجل الخضوع لعلاج طبي، وسيتوجب عليهن إثبات أنهن يخططن للقدوم للبلد من أجل الخضوع لعلاج طبي ويملكن المال اللازم لذلك.

وأفاد مسؤولان بوزارة الخارجية الأمريكية للوكالة، بأن الوزارة تعتزم نشر القوانين الخاصة بهذا الشأن، اليوم الخميس، على أن تصير سارية المفعول الجمعة.

يذكر أن إدارة الرئيس ترامب عملت على تشديد القيود على جميع أنواع الهجرة، في حين عبر ترامب عن استيائه من قضية "اكتساب الجنسية بحكم الولادة" على وجه الخصوص، حيث يعتبر الدستور أي شخص مولود في الولايات المتحدة مواطنا لهذا البلد.

المصدر: موقع البيت الأبيض + أسوشيتد برس