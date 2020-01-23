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الولايات المتحدة تفرض قيودا على تأشيرات دخول أراضيها لمحاربة "سياحة الولادة"

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الولايات المتحدة تفرض قيودا على تأشيرات دخول أراضيها لمحاربة
AFP Alex Edelman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
علم الولايات المتحدة الأمريكية
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تصدر السلطات الأمريكية، اليوم الخميس، قيودا على تأشيرات دخول البلاد بهدف محاربة "سياحة الولادة" التي تمارسها نساء يقدمن إلى البلاد وينجبن أطفالا هناك للظفر بجواز سفر أمريكي.

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وقالت وكالة "أسوشيتد برس" إن موظفي القنصليات الأمريكية الذين يرون أن طالبات التأشيرة يخططن للقدوم إلى الولايات المتحدة من أجل الإنجاب، سيعاملن من الآن فصاعدا كغيرهم من الأجانب القادمين للبلاد من أجل الخضوع لعلاج طبي، وسيتوجب عليهن إثبات أنهن يخططن للقدوم للبلد من أجل الخضوع لعلاج طبي ويملكن المال اللازم لذلك.

وأفاد مسؤولان بوزارة الخارجية الأمريكية للوكالة، بأن الوزارة تعتزم نشر القوانين الخاصة بهذا الشأن، اليوم الخميس، على أن تصير سارية المفعول الجمعة.

يذكر أن إدارة الرئيس ترامب عملت على تشديد القيود على جميع أنواع الهجرة، في حين عبر ترامب عن استيائه من قضية "اكتساب الجنسية بحكم الولادة" على وجه الخصوص، حيث يعتبر الدستور أي شخص مولود في الولايات المتحدة مواطنا لهذا البلد.

المصدر: "أسوشيتد برس"

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