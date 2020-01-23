بوتين يصل إلى تل أبيب للمشاركة في منتدى دولي بمناسبة الذكرى الـ75 للهولوكوست

وصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، إلى تل أبيب للمشاركة في "منتدى الهولوكوست العالمي الخامس"، الذي سيعقد اليوم في القدس.

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق أن بوتين سيزور ليس فقط إسرائيل، بل وفلسطين أيضا.

وفي نفس السياق قال مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، إن مدة زيارة بوتين إلى إسرائيل وفلسطين تقلصت إلى يوم واحد، بسبب مسائل تشكيل الحكومة الروسية.

وتستقبل إسرائيل أكثر من 40 زعيم دولة، يشاركون في المنتدى الدولي لضحايا النازية، في الذكرى الخامسة والسبعين لتحرير معسكر الإبادة النازي "أوشفيتز" في بولندا.

المصدر: RT + وكالات