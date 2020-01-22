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مساعد الرئيس الروسي: بوتين يقلص مدة زيارته إلى إسرائيل وفلسطين ليوم واحد

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مساعد الرئيس الروسي: بوتين يقلص مدة زيارته إلى إسرائيل وفلسطين ليوم واحد
Sputnik MIKHAIL KLIMENTIEV
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (صورة أرشيفية)
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قال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، إن مدة زيارة فلاديمير بوتين إلى إسرائيل وفلسطين تقلصت إلى يوم واحد، بسبب مسائل تشكيل الحكومة الروسية.

وأوضح أوشاكوف للصحفيين، أنه جرى تقليص الزيارة من يومين إلى يوم واحد فقط، قائلا: "الزيارة المزمعة في 23 يناير، مشبعة للغاية. في السابق، تم التخطيط لزيارة مدتها يومان، ولكن نظرا لتشكيل حكومتنا، قمنا بخفض مدة الزيارة، وجعلناها يوما واحدا".

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وأضاف أن موسكو "قوبلت بفهم كامل من الجانب الإسرائيلي، حيث يمكن إنجاز أجندة الزيارة في يوم واحد".

وأضاف أوشاكوف أن بوتين لن يتمكن من حضور "حفل العشاء الذي سيرتبه الرئيس الإسرائيلي للضيوف الأجانب".

المصدر: تاس

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