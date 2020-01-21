بيسكوف يؤكد أن بوتين سيزور إسرائيل وفلسطين

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين سيزور في الأيام المقبلة، ليس فقط إسرائيل، بل وفلسطين أيضا.

وأضاف ممثل الكرملين، أن بوتين سيقوم قبل ذلك، أي يوم الأربعاء، بزيارة عمل إلى مقاطعة ليبيتسك بوسط روسيا.

وقال بيسكوف متحدثا عن جدول أعمال الرئيس: "في اليومين المقبلين (يومي الأربعاء والخميس) سيكون هناك نشاط داخل روسيا – زيارة إلى مقاطعة ليبيتسك، ومن ثم جولة دولية، إلى إسرائيل وفلسطين".

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في وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أن السلطة الفلسطينية تنتظر وصول الرئيس الروسي.

ووفقا له، يعتزم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مناقشة قضايا الشرق الأوسط مع نظيره الروسي.

أما في إسرائيل، فسيشارك الرئيس بوتين في منتدى الهولوكوست العالمي الخامس، الذي سيعقد في 23 يناير في القدس.

المصدر: تاس