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أنقرة: فلسطين أساس تسوية النزاعات في الشرق الأوسط

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أنقرة: فلسطين أساس تسوية النزاعات في الشرق الأوسط
Reuters ALAA AL-MARJANI
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو
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أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، على أن قضية فلسطين هي أساس تسوية الأزمات والنزاعات في منطقة الشرق الأوسط.

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جاء ذلك في كلمة لتشاووش أوغلو أمس الأربعاء، في جلسة بعنوان "الحاجة إلى الحوار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" على هامش منتدى دافوس الدولي في سويسرا".

وأضاف أوغلو أن "إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حدود عام 1967، بات اليوم يمثل حاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى".

وأشار إلى انخفاض التوترات في ليبيا وسوريا بدعوات من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مؤكدا أن بلاده ستواصل جهودها لضمان السلام والاستقرار في المنطقة.

على صعيد آخر، التقى تشاووش أوغلو بشكل منفصل بكل من الممثل الخاص للأمم المتحدة في سوريا، غير بيدرسون، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، على هامش المنتدى الدولي.

وحسب وكالة "الأناضول" بحث تشاووش أوغلو مع بيدرسون، الوضع الأخير في إدلب واستمرار الحل السياسي، وتبادلا وجهات النظر حول اللجنة الدستورية السورية.

وانطلقت أعمال دافوس، الثلاثاء، بمشاركة أكثر من 3 آلاف شخصية تحت عنوان "من أجل عالم متماسك ومستدام".

المصدر: الأناضول

 

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