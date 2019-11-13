دانت وزارة الخارجية التركية الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، وطالبت المجتمع الدولي بحماية الفلسطينيين.

وقالت الخارجية التركية في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن "الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ يوم أمس أسفرت عن مقتل الكثير من المدنيين... ولا يجوز أن يتغاضى المجتمع الدولي عن مأساة فلسطين، ويجب اتخاذ إجراءات عاجلة ضد الاحتلال الإسرائيلي".

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وأضافت الخارجية: "ندعو المجتمع الدولي لتنفيذ التزاماته بحماية السكان المدنيين في فلسطين".

ودعت الخارجية التركية إسرائيل إلى التخلي عن "الأعمال العدائية".

يذكر أن التصعيد الأخير في قطاع غزة يأتي بعد اغتيال بهاء أبو العطا، القيادي في "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، في عملية إسرائيلية.

المصدر: نوفوستي