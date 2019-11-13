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مقتل 12 شخصا بقصف للطيران الإسرائيلي في قطاع غزة

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مقتل 12 شخصا بقصف للطيران الإسرائيلي في قطاع غزة
Reuters
عناصر من حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية يحرسون مكان الغارة الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل القائد الميداني للحركة بهاء أبو العطا في مدينة غزة.
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قتل شخص وأصيب آخرون اليوم الأربعاء بقصف للطيران الإسرائيلي في قطاع غزة، بحسبما أعلنت سرايا القدس.

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وقالت السرايا في بيان لها إن عدد القتلى منذ بداية التصعيد، الذي بدأ باغتيال القيادي في سرايا القدس بهاء أبو العطا، وصل إلى 12 قتيلا.

وأكدت القناة السابعة الإسرائيلية إصابة 41 إسرائيليا، من بينهم 23 في حالة متوسطة و18 إصابة بالخوف والقلق، و5 إصابات خطيرة.

وتم إيقاف حركة القطارات بين بئر السبع وعسقلان، وكذلك محطات سديروت ونتيفوت واوفاكيم، فيما أعلن مجلس ماتي يهودا في القدس عن تأجيل بدء الدراسة حتى الساعة 10 صباحا بالتوقيت المحلي لتقييم الوضع.

وأفاد مراسلنا بسماع دوي انفجارات في خان يونس جنوب القطاع اليوم الأربعاء، وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن صفارات الإنذار دوت في مستوطنات "غلاف غزة" نتيجة إطلاق الصواريخ والقذائف من قطاع غزة باتجاه المستوطنات.

وأشارت هذه الوسائل إلى أن القبة الحديدية تمكنت من إسقاط عدد من الصواريخ .

وقالت مصادر محلية في قطاع غزة إن أصوات انفجارات سمعت على حدود غزة ناجمة عن اعتراض القبة الحديدية للصواريخ.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي أن 220 قذيفة أطلقت من غزة منذ يوم أمس الثلاثاء.

مقتل 12 شخصا بقصف للطيران الإسرائيلي في قطاع غزة

المصدر: RT

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