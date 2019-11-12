صاروخ من غزة يشعل حريقا في مصنع بمستوطنة سديروت
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شب حريق اليوم الثلاثاء في أحد المصانع داخل مستوطنة سديروت نتيجة إصابته بصاروخ فلسطيني أطلق من قطاع غزة.
ونشرت القناة 13 العبرية مقطعا مصورا يظهر لحظة سقوط الصاروخ على أحد المصانع، على حدود شمال القطاع، كما أصاب صاروخ آخر منزلا بشكل مباشر في أشكول.
وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي عن اغتيال القيادي في سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا بغارة على منزله، شرق مدينة غزة في حي الشجاعية.
ونجا عضو المكتب السياسي للحركة أكرم العجوري من محاولة اغتيال إسرائيلية في العاصمة السورية دمشق، أسفرت عن مقتل نجله وإصابة حفيدته.
المصدر: وكالات
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