الكشف عن سبب عدم حضور أردوغان لمأدبة عشاء "مؤتمر برلين"!

كشفت وسائل إعلام تركية، استنادا إلى شهادة صحفيين وصفوا بأنهم مقربون من دوائر صنع القرار، سبب مغادرة أردوغان برلين على عجل وعدم حضوره مأدبة العشاء للمشاركين في مؤتمر برلين.

إقرأ المزيد

وأفاد هؤلاء الصحفيون بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان غادر برلين فور انتهاء مؤتمر القمة الدولي (مؤتمر برلين) حول ليبيا ولم يحضر مأدبة العشاء التي أقامتها المستشارة أنغيلا ميركل، بسبب وجود الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر الذي يوصف في تركيا بـ"اللواء الليبي المتقاعد".

يذكر أن أردوغان كان قد غادر برلين على عجل عائدا إلى بلاده، قبل انعقاد المؤتمر الصحفي المشترك.

وكانت ألمانيا استضافت قمة دولية حول ليبيا الأحد الماضي شاركت فيها 12 دولة منها، روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا ومصر والجزائر وتركيا.

وحضر هذه القمة من الجانب الليبي ممثلان لطرفي النزاع وهما، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج، وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، لكنهما لم يشاركا في اجتماعات المؤتمر الرسمية.

المصدر: ترك برس