بوتين يلتقي والدة الإسرائيلية المدانة في روسيا بتهريب المخدرات

ذكر مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين سيلتقي والدة الإسرائيلية المدانة في روسيا بتهريب المخدرات، بحضور بطريرك القدس وسائر فلسطين ثيوفيلوس الثالث.

وقال أوشاكوف، إن اللقاء سيتم بعد المباحثات التي سيجريها بوتين مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

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وأعاد أوشاكوف إلى الأذهان، أن البطريرك ثيوفيلوس الثالث سلم الرئيس بوتين في نوفمبر 2019 رسالة من يافا يساكر والدة نعمة يساكر المحكومة في روسيا، ويطلب فيها العفو عنها.

وأشار إلى أن الرئيس بوتين تلقى رسائل من نتنياهو والرئيس الإسرائيلي روفين ريفلين، تناشد روسيا العفو عن نعمة يساكر.

المصدر: إنترفاكس