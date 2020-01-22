ترامب: ليس هناك إصابات خطيرة بين جنودنا

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقوع إصابات خطيرة بين الجنود الأمريكين نتيجة الهجوم الإيراني على قواعد أمريكية في العراق، ردا على اغتيال قاسم سليماني.

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وقال ترامب في مؤتمر صحفي عقده في دافوس بسويسرا على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي: "هناك إصابات خفيفة مثل الصداع وهذه الإصابات ليست خطرة".

وشنت إيران هجمات صاروخية على قاعدة "عين الأسد" الجوية ومنشأة عراقية أخرى تستضيف قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة ردا على مقتل قاسم سليماني القائد بالحرس الثوري الإيراني.

وفي البداية أعلن الجيش الأمريكي أنه لم تقع أي إصابات في صفوف جنوده، لكن بعد فترة أقر البنتاغون بوقوع إصابات خفيفة.

المصدر: RT