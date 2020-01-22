مجلس الأمن يدعو طرفي النزاع في ليبيا لوقف إطلاق النار سريعا

دعا مجلس الأمن الدولي الثلاثاء، طرفي النزاع في ليبيا للتوصل لوقف لإطلاق النار "في أقرب وقت ممكن" ما يتيح إحياء العملية السياسية الرامية لوضع حد للحرب الدائرة في هذا البلد.

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وقال المجلس في بيان صدر في ختام اجتماع حول نتائج قمة برلين التي عقدت الأحد حول ليبيا، إن "أعضاء مجلس الأمن يحضون الأطراف الليبية على المشاركة بشكل بناء في اللجنة العسكرية المسماة 5+5 من أجل إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن".

وقال أحد الدبلوماسيين إن روسيا طالبت خلال الاجتماع بشكل خاص بأن يركز مشروع القرار هذا على نتائج قمة برلين من دون أن ينص في الوقت الراهن على آلية لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار المحتمل.

ورحب أعضاء المجلس في بيانهم بنتائج مؤتمر برلين. وأفاد دبلوماسيون في الأمم المتحدة بأن مجلس الأمن سيبدأ في الأيام المقبلة مناقشة مشروع قرار بشأن ليبيا.

ومن المفترض أن تتشكل هذه اللجنة العسكرية التي تم الاتفاق على تشكيلها خلال قمة برلين، من 5 ضباط يمثلون القوات الموالية للحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة ومقرها طرابلس و5 ضباط يمثلون قوات "الجيش الوطني" بقيادة المشير خليفة حفتر.

ومهمة هذه اللجنة التي من المفترض أن تجتمع قريبا هي تحديد السبل والآليات الميدانية الرامية لتعزيز وقف الأعمال العدائية الساري بين الطرفين المتحاربين منذ الـ 12 من الشهر الجاري توصلا لإقرار هدنة بينهما.

المصدر: "أ ف ب"