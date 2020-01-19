موسكو تقيم إيجابيا نتائج مؤتمر برلين وتعتبره خطوة نحو التسوية

صرح القائم بأعمال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن موسكو تقيم بالإيجاب نتائج مؤتمر برلين، باعتبارها "خطوة صغيرة" نحو التسوية رغم أن انعدام الثقة لا يزال سائدا بين الطرفين.

وفي مؤتمر صحفي عقد في ختام القمة الدولية حول التسوية في ليبيا اليوم الأحد في برلين، قال لافروف إن الاجتماع كان "مفيدا بشكل عام"، مشيرا إلى أن جهود الأطراف المعنية الرامية إلى إطلاق حوار جدي وبناء بين طرفي النزاع الليبي، لم تنجح بعد "بسبب وجود خلافات كبيرة جدا في نهج الجانبين".

- لافروف: بوتين طرح موقفنا حول المؤتمر ويجب عرض ما توصلنا إليه على مجلس الأمن

- لافروف: روسيا ساهمت في التحضير للمؤتمر منذ البداية ودعونا السراج وحفتر إلى الحوار

- لافروف: البيان الختامي لمؤتمر برلين يؤكد حق كافة المكونات الإثنية الليبية في الوصول للثروات النفطية

يتبع...