نتنياهو يشيد بـ"غزو" إسرائيل الدبلوماسي للدول العربية

أشاد رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، ب"غزو" بلاده الدبلوماسي للدول العربية، واعتبر أن إسرائيل تعيش ازدهارا دبلوماسيا واقتصاديا، على المستويين العملياتي والعسكري، لا مثيل له.

وقال نتنياهو عصر الاثنين في تلميح إلى الاختراقات التي حققتها الدبلوماسية الإسرائيلية في العالم العربي: "أستطيع أن أعد على أصابع يد واحدة عدد الدول التي لا تريد التعاون معنا. نجري اتصالات مع دول مختلفة لم نكن نحلم سابقا بالتعاون معها ولكن دولا كثيرة منها تقوم بذلك اليوم".

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "أستطيع أن أعد على أصابع يد واحدة عدد الدول التي لا تريد التعاون معنا. نجري اتصالات مع دول مختلفة لم نكن نحلم سابقا بالتعاون معها ولكن دول كثيرة منها تقوم بذلك اليوم.. نحن نعيش ازدهارًا دبلوماسيًا واقتصاديًا وعملياتيًا وعسكريًا لا مثيل له" pic.twitter.com/MdCElI6oaE — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) ٢٠ يناير ٢٠٢٠

وأضاف في تصريحات نقلتها صفحة وزارة الخارجية الإسرائيلية على "تويتر" (إسرائيل بالعربية) قائلا: "نحن نعيش ازدهارا دبلوماسيا واقتصاديا وعملياتيا وعسكريا لا مثيل له".

وكان نتنياهو قد أعلن في عدة مناسبات سابقة، أنه يعمل في السر والعلن لتطبيع العلاقات مع عدد من الدول العربية، كما أكد وزير خارجيته، يسرائيل كاتس، على الأمر نفسه.

انطلقت رسميا اعمال بناء الجناح الإسرائيلي في معرض إكسبو دبي 2020. بدأ فريق العمل بالجناح والمقاول المحلي في بناء الجناح. هذه هي مرحلة هامة. تواصل وزارة الخارجية الإسرائيلية الإشراف على عملية البناء الطويلة، بالتعاون مع الدولة المضيفة، الإمارات العربية المتحدة.@expo2020dubaipic.twitter.com/TpyyA3ptFF — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) ١٩ يناير ٢٠٢٠

وزار رئيس الوزراء الإسرائيلي علنا سلطنة عمان في أكتوبر عام 2018 والتقى السلطان الراحل، قابوس بن سعيد، كما قام كاتس بزيارة معلنة إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي في يوليو الماضي.

المصدر: CNN بالعربية