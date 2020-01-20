نتنياهو: غايتنا التغلب على التهديد الإيراني كما تغلبنا على تهديد القومية العربية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن غاية بلاده الكبرى هي التغلب على التهديد الإيراني التقليدي والإرهابي والنووي كما تغلبت على التهديد الكبير الذي تمثل بالقومية العربية.

وأضاف نتنياهو في مراسم أقيمت اليوم في مقر قيادة جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك": "نستطيع أن نحقق ذلك وقد أثبتناه. يجب أن يكون إصرارنا على خوض النضال من أجل ضمان مستقبلنا ودحر أعدائنا أن يكون أكبر من إصرارهم".

وقال نتنياهو، في كلمته خلال حفل سنوي في "الشاباك": "تم إنقاذ حياة المئات من الإسرائيليين بفضل أنشطتكم. تزايد عدد السياح الذين دخلوا إسرائيل خلال السنوات الأخيرة بنسبة %50، ولم يكن ذلك ليحدث لولا عمليات قمتم بها. هذا هو مؤشر على الشعور بالأمان".

الشاباك: أحبطنا أكثر من 560 مخططا لاعتداءات إرهابية خطيرة https://t.co/Rdl0nyQlLm — مكان الأخبار (@News_Makan) 20 января 2020 г.

وتابع: "أستطيع أن أعد على أصابع اليد الواحدة الدول التي لا تريد التعاون معنا. نجري اتصالات مع دول مختلفة لم نكن نحلم سابقا بالتعاون معها، ولكن دولا كثيرة منها تقوم بذلك اليوم. الجميع يريد التعاون مع المخابرات الإسرائيلية".

وأكد، أن بلاده "تعيش ازدهارا دبلوماسيا واقتصاديا وعملياتيا وعسكريا لا مثيل له".

من جانبه قال رئيس "الشاباك" ناداف أرغامان، إن الجهاز تمكن خلال العام المنصرم من إحباط أكثر من خمسمئة وستين مخططا لارتكاب اعتداءات إرهابية خطيرة، بينها 10 اعتداءات انتحارية و4 عمليات خطف وأكثر من 300 اعتداء بإطلاق النار.

المصدر: وكالات