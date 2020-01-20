نهر جديد "سري" في أريحا - فيديو

كشف التلفزيون الإسرائيلي عن ما وصفه بـ"نهر سري" يمتد على طول 10 كيلومترات قرب البحر الميت، وتحيط به الصخور على ارتفاعات متفاوتة.

وأضاف التلفزيون، أن النهر يقع في منطقة امتياز شركة "البحر الميت" الإسرائيلية، ولهذا السبب جرى التعتيم عليه، وثمة أخطار محدقة به الآن، رغم أن المنظمات البيئية الإسرائيلية لا تعرف بوجود هذا النهر.

وأشار إلى أنه "حصل مؤخرا على صور حصرية للنهر، وأطلع عليها المنظمات البيئية، ولكنه حث الجمهور على عدم الاقتراب من المكان، خشية انفجار "ألغام" مزروعة بالمنطقة.

وبين أن المكان يحوي ظواهر طبيعية نادرة، وثمة مخاوف من أن أعمال مصانع شركة "البحر الميت" تشكل خطرا عليه، خصوصا بعد المصادقة على مشروع "مسار الملح".

المصدر: معا