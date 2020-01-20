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خامنئي: واشنطن حاقدة على إيران بسبب قدرتنا على صدّها

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خامنئي: واشنطن حاقدة على إيران بسبب قدرتنا على صدّها
AFP
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اعتبر المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران آية الله علي خامنئي، أن تصدي إيران لواشنطن واستقلال الشعب الإيراني يثيران حقد، وغضب الإدارة الأمريكية تجاه طهران.

وأضاف: "صمود الجمهوريّة الإسلامية في إيران أمام أمريكا، وعدم رضوخ الشعب الإيراني للغطرسة، يشكل حقيقة جذابة للعالم، وهذه الجاذبية نابعة من صمود نظام مستقل أمام متغطرس وهذا سبب غضب الأمريكيين. يجب استغلال هذه الجاذبيّة من أجل نشر حقائق الإسلام والشعب الإيراني".

خلال خطبة صلاة الجمعة في 17 يناير، قال خامنئي إن اليوم الذي شنت فيه إيران هجمات صاروخية على قواعد عسكرية حيث يوجد الجيش الأمريكي في العراق، هو "يوم الرب" و"ضربة لسمعة أمريكا".

وفي وقت لاحق، رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقول، إن "المرشد الأعلى يجب أن يكون حذرا في اختيار العبارات... الاقتصاد الإيراني في حالة انهيار ويعاني الناس من صعوبات".

وتأجج التوتر بين إيران والولايات المتحدة، بعد اغتيال الجيش الأمريكي قائد فليق القدس الإيراني قاسم سليماني في بغداد مطلع يناير، ورد إيران بقصف صاروخي استهدف قاعدتين أمريكيتين في العراق.

المصدر: إنترفاكس

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