مقتل 9 مدنيين بهجوم انتحاري لـ"بوكو حرام" غربي تشاد

أسفر هجوم انتحاري جديد يحمل بصمات جماعة "بوكو حرام"، عن مقتل 9 مدنيين الليلة الماضية في منطقة بحيرة تشاد، حيث كثفت الجماعة المسلحة هجماتها في الأشهر الأخيرة.

وأعلن مسؤول أمني محلي، أن "انتحارية فجرت نفسها أمس في كايغا كيندجيريا، الأمر الذي أسفر عن سقوط تسعة قتلى هم امرأتان وسبعة رجال"، فيما أكد المتحدث باسم الجيش التشادي العقيد عازم برماندوا، وقوع الهجوم وعدد الضحايا.

وقال مسؤول ثان: "انتحارية شابة تسللت إلى قاعة كانت تضم رجالا ونساء... الانتحارية من "بوكو حرام" دون أدنى شك".

وتزامن الهجوم الانتحاري مع زيارة تقوم بها وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي لنجامينا، حيث شددت الاثنين على "التزام تشاد القوي" بمكافحة الإرهابيين في منطقة الساحل.

ومنذ أشهر، كثفت الجماعة الإرهابية المرتبطة بـ"داعش" نشاطها في حوض بحيرة تشاد التي تمتد بين تشاد والكاميرون والنيجر ونيجيريا.

وتشارك تشاد في قوة مجموعة الساحل إلى جانب مالي والنيجر وبوركينا فاسو وموريتانيا، وأعلن الجيش التشادي إرسال كتيبة من 480 عنصرا إلى منطقة تقاطع الحدود التي تتعرض لهجمات المسلحين.

المصدر: أ ف ب