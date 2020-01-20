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بالفيديو.. "سيري" يصف إسرائيل بـ"دولة الاحتلال الصهيوني"

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بالفيديو..
Reuters
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فوجئ كثيرون من مستخدمي أجهزة "آبل" عندما كشفوا السبت الماضي أن المساعد الذكي "سيري" يجيب عن السؤال عمن هو رئيس إسرائيل رؤوفين ريفلين بالقول: "رئيس دولة الاحتلال الصهيوني".

واستدعى هذا التصنيف ضجة واسعة في "تويتر"، حيث وجه كثيرون من المغردين المؤيدين لإسرائيل انتقادات لـ"آبل" مطالبين الشركة بتقديم توضيحات، فيما رجح آخرون أن "آبل" تعرضت للاختراق من قبل قراصنة.

وأكد موقع i24 الإسرائيلي أن الشركة الأمريكية ليست مسؤولة عن تصنيف مساعدها الذكي للرئيس الإسرائيلي بهذه الطريقة، موضحة أن الحادث جاء بسبب اختراق الصفحة الخاصة بريفلين في موقع موسوعة "ويكيبيديا" من قبل هاكر يصف نفسه بـ"الرجل العربي".

وتم شطب هذا التغيير من "ويكيبيديا" بعد دقائق معدودة، غير أن "سيري" الذي يستعين بالمعلومات المتوفرة في الإنترنت تمكن خلال هذه الفترة القصيرة من رصد هذه العبارة ليستخدمها في إجاباته عن الأسئلة حول صفة الرئيس الإسرائيلي.

المصدر: نيوزويك + وكالات

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