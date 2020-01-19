الهند تختبر صاروخا نوويا تطلقه الغواصات

أجرت الهند تجربة ناجحة على الصاروخ البالستي K-4 المركب على الغواصات، والقادر على قطع مسافات تصل إلى 3500 كيلومتر برأس نووية.

وقالت وكالة الأنباء "أني"، نقلا عن مصادر حكومية، إنه تم إطلاق الصاروخ وهو من تصميم المؤسسة الهندية للبحوث والتصاميم الدفاعية، نهارا من منصة تحت الماء قبالة ساحل ولاية أندرا براديش.

وأشارت الوكالة إلى أن K-4 هو أحد صاروخين تم تصميمهما في الهند لتطلق من الغواصات، حيث الصاروخ الثاني VO-5، قادر على قطع أكثر من 700 كيلومتر.





Govt sources:India today successfully test-fired 3,500 km strike range nuclear capable submarine-launched K-4 ballistic missile off coast of Andhra Pradesh. The missile under development by DRDO will be equipped on indigenous INS Arihant-class nuclear-powered submarines of Navy. pic.twitter.com/qOcblC269Z — ANI (@ANI) January 19, 2020

المصدر: وكالات