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الهند تختبر صاروخا نوويا تطلقه الغواصات

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الهند تختبر صاروخا نوويا تطلقه الغواصات
Reuters
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أجرت الهند تجربة ناجحة على الصاروخ البالستي K-4 المركب على الغواصات، والقادر على قطع مسافات تصل إلى 3500 كيلومتر برأس نووية.

وقالت وكالة الأنباء "أني"، نقلا عن مصادر حكومية، إنه تم إطلاق الصاروخ وهو من تصميم المؤسسة الهندية للبحوث والتصاميم الدفاعية، نهارا من منصة تحت الماء قبالة ساحل ولاية أندرا براديش.

وأشارت الوكالة إلى أن K-4 هو أحد صاروخين تم تصميمهما في الهند لتطلق من الغواصات، حيث الصاروخ الثاني VO-5، قادر على قطع أكثر من 700 كيلومتر.

 المصدر: وكالات

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