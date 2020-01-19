أردوغان يستبق مؤتمر برلين بلقاء السراج في جلسة مغلقة

عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في برلين اجتماعا مغلقا مع رئيس المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج، قبل بدء أعمال مؤتمر برلين الخاص بالتسوية الليبية.

وأكدت وكالة "الأناضول" التركية أن اللقاء جرى اليوم الأحد في مقر إقامة أردوغان بفندق "ريتز كارلتون" في العاصمة الألمانية.

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من جانبها، اكتفت حكومة الوفاق المعترف بها دوليا بنشر فيديو الاجتماع، دون الكشف أيضا عن تفاصيله.

وحضر الاجتماع أعضاء الوفدين المرافقين لأردوغان والسراج إلى المؤتمر الدولي الذي انطلق اليوم في برلين.

المصدر: الأناضول + RT