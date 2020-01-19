جونسون يدرس نقل مجلس اللوردات من لندن

كشف جيمس كليفيرلي عضو مجلس الوزراء، ورئيس حزب المحافظين الحاكم، أن رئيس الحكومة بوريس جونسون، يدرس خطة لنقل مقر مجلس اللوردات من العاصمة لندن.

وأضاف كليفيرلي في حديث لقناة "سكاي نيوز" البريطانية، أن هذه الخطة قيد الدراسة، مؤكدا تصميم حكومة جونسون على اتخاذ "قرارات راديكالية".

وقال: "ندرس طيفا واسعا من الخيارات لضمان أن تكون جميع أجزاء المملكة البريطانية مرتبطة على نحو مناسب بسياسات الدولة".

وأكدت مصادر حكومية لصحيفة "تايمز" أن يورك تعد المدينة الأوفر حظا لاستضافة مقر الغرفة الأعلى للبرلمان البريطاني، كما تعتبر برمنغهام أيضا خيارا محتملا، مشيرة إلى أن جونسون أصدر الأسبوع الماضي تعليمات ببدء العمل على الإجراءات العملية في سبيل تطبيق هذه الخطة.

ويأتي ذلك على خلفية خطة جونسون لإعادة ترميم قصر وستمنستر الذي يعقد فيه البرلمان اجتماعاته، ما يتطلب نقل مجلس اللوردات الذي يضم 795 عضوا إلى مبنى آخر لمدة ستة أعوام اعتبارا من عام 2025.

المصدر: تايمز