مستشار الرئيس التركي يعلق على صورة "تقبيل أردوغان يد ملك الماسونية"

علق ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي، على صورة أشعلت مواقع للتواصل الاجتماعي، لإظهارها رجب طيب أردوغان وهو يقبل يد شخص وصف بأنه "أبو الماسونية" أو "ملك الماسونية".

وكتب أقطاي في تغريدة له ردا على ادعاء بعض رواد "تويتر" أن الرجل الذي يقبل أردوغان يده هو أحد ممثلي عائلة روتشيلد اليهودية المتنفذة، أو حسب آخرين، ريتشرد سيده، في إشارة ربما إلى عالم الفيزياء الأمريكي الذي اشتهر بإعلانه في نهاية القرن الماضي عن عزمه الإقدام على الاستنساخ البشري:

"هذا عار، ما ورد بحق رئيسنا الذي يقبل يد الأستاذ المرحوم خليل إينالجك... "الخليفة أردوغان يقبل يد روتشيلد أبو الماسونية العالمية"... لا يمكن حتى تصور مدى عمق القاع الذي يسقط فيه الناس عند التلاعب بعقولهم".

Şu rezil, Cumhurbaşkanımızın ilmin önünde saygıyla Merhum Prof. Halil İnalcık’ın elini öpüşünü “İhvancıların halifesi Erdoğan masonların babası Rotshiller’in elini öpüyor” diye veriyor. İnsanların aklıyla oynarken düştüğü alçaklığın dibini göremiyoruz bile https://t.co/Xh6i1UvvzL — Yasin Aktay (@yaktay) January 18, 2020

وأشار بعض المغردين إلى أن الرجل في الصورة، التي تعود للعام 2009، هو فعلا مؤرخ تركي معروف كان قد درّس أردوغان في السابق ويدعى خليل إبراهيم إينالجك.

ويعد إينالجك، الذي توفي سنة 2016 عن عمر ناهز 100 عام، من أبرز المتخصصين في التاريخ العثماني على نطاق العالم، وحاز على جائزة الملك فيصل العالمية قسم الدراسات الإسلامية عام 2011.

المصدر: RT