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الوفدان التركي والروسي برئاسة أردوغان وبوتين يعقدان اجتماعا على هامش مؤتمر برلين حول ليبيا

مستشار الرئيس التركي يعلق على صورة "تقبيل أردوغان يد ملك الماسونية"

أخبار العالم

مستشار الرئيس التركي يعلق على صورة
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علق ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي، على صورة أشعلت مواقع للتواصل الاجتماعي، لإظهارها رجب طيب أردوغان وهو يقبل يد شخص وصف بأنه "أبو الماسونية" أو "ملك الماسونية".

وكتب أقطاي في تغريدة له ردا على ادعاء بعض رواد "تويتر" أن الرجل الذي يقبل أردوغان يده هو أحد ممثلي عائلة روتشيلد اليهودية المتنفذة، أو حسب آخرين، ريتشرد سيده، في إشارة ربما إلى عالم الفيزياء الأمريكي الذي اشتهر بإعلانه في نهاية القرن الماضي عن عزمه الإقدام على الاستنساخ البشري:

"هذا عار، ما ورد بحق رئيسنا الذي يقبل يد الأستاذ المرحوم خليل إينالجك... "الخليفة أردوغان يقبل يد روتشيلد أبو الماسونية العالمية"... لا يمكن حتى تصور مدى عمق القاع الذي يسقط فيه الناس عند التلاعب بعقولهم".

وأشار بعض المغردين إلى أن الرجل في الصورة، التي تعود للعام 2009، هو فعلا مؤرخ تركي معروف كان قد درّس أردوغان في السابق ويدعى خليل إبراهيم إينالجك.

ويعد إينالجك، الذي توفي سنة 2016 عن عمر ناهز 100 عام، من أبرز المتخصصين في التاريخ العثماني على نطاق العالم، وحاز على جائزة الملك فيصل العالمية قسم الدراسات الإسلامية عام 2011.

مستشار الرئيس التركي يعلق على صورة المؤرخ التركي خليل إينالجك

مستشار الرئيس التركي يعلق على صورة عالم الفيزياء الأمريكي ريتشارد سيد (Richard Seed)

المصدر: RT

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