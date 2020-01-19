حزب يساري ألماني يجهض قانون حظر حرق العلم الإسرائيلي

أفشل الحزب اليساري الألماني "دي لينكه" مشروع قانون في البوندستاغ، يحظر حرق العلم الإسرائيلي في العاصمة، مؤكدا أن الحظر "يتعارض مع حرية التعبير".

وذكرت صحيفة "B.Z" الألمانية، أن الحزب اليساري، وهو جزء من الائتلاف الحاكم في إقليم العاصمة برلين، منع مشروع قانون "مؤيد لإسرائيل"، لأنه "يتعارض مع حرية التعبير".

وقال العضو في الحزب اليساري سيباستيان شلوسلبرغ للصحيفة: "لا يوجد أي حزب يريد حرق أعلام إسرائيل أو الرموز اليهودية في إقليم برلين، ولكن فرض حظر قانوني، كما طالب حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، طريق خاطئ".

ودافع شلوسلبرغ عن موقف حزبه القاضي بأن المحكمة الألمانية أعلنت من قبل أن حرق الأعلام يندرج ضمن حرية التعبير.

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يشار إلى أن حزب "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" قدم مشروع القانون إلى برلمان إقليم برلين بعد أن أحرقت الأعلام الإسرائيلية في مظاهرات في العاصمة عقب اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس في عام 2017، فيما معظم النشطاء المناهضين لإسرائيل الذين أحرقوا الأعلام كانوا من المسلمين الألمان.

ورفض الحزب اليساري الحظر الشامل على نشاطات أعضاء منظمة حزب الله في ألمانيا، وفي مايو 2019 عارض قرارا يدين حركة مقاطعة إسرائيل "BDS".

المصدر: i24NEWS