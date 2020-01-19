وصول رفات ضحايا طائرة الركاب الأوكرانية إلى كييف

حطّت في مطار بوريسبول في كييف طائرة تحمل رفات الأوكرانيين، ضحايا حادث إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية قرب طهران في 8 يناير الجاري خطأ، حاملة رفات 9 من أفراد الطاقم، واثنين من الركاب.

واستقبل الطائرة رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، ورئيس الوزراء أليكسي غونشاروك، ورئيس البرلمان ديمتري رازومكوف.

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وأقيمت مراسم وداع الضحايا في الجناح B بمطار بوريسبول من الساعة 12:00 ظهرا وحتى 19:00 مساء.

واعترفت إيران في الـ11 من يناير بأنها أسقطت الطائرة الأوكرانية بالخطأ، حيث تسبب الحادث بمقتل 176 شخصا بمن فيهم طاقمها بعد وقت قصير على إقلاعها من طهران متجهة إلى كييف.

المصدر: نوفوستي