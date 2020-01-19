تيموشينكو تعلن عن بداية تصفية أوكرانيا

اعتبرات يوليا تيموشينكو زعيمة حزب "باتيكيفشينا" الأوكراني، أن عملية تصفية أوكرانيا بدأت.

وقالت في حديث تلفزيوني: "الآن يتلخص عملي وتكمن مهمتي، بواسطة الحقائق والأرقام الملموسة المحددة، الإعلان والقول إن عملية تصفية أوكرانيا قد بدأت. وإذا لم نقم بنقل هذه المعلومات، إلى كل الأوكرانيين، وأضعنا الوقت، فلن نلحق به لاحقا".

ووفقا لها، منذ لحظة الحصول على الاستقلال، خضعت البلاد لـ "إشراف" خارجي، وفقدت صفة الفاعل في العالم متحولة إلى موضوع يستغله الجميع.

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وقالت تيموشينكو: "اليوم يجب أن نعترف أننا هدرنا فترة الاستقلال هذه، عندما كان علينا أن نعيش وفقا لذكائنا وعقلنا وعلمنا ومصالحنا، لكننا فقدنا كل ذلك واستبدلناه بالنصائح من الخارج".

وشددت تيموشينكو، على أن أوكرانيا دخلت في الوقت الحالي، في المرحلة التي ستقوم فيها قيادتها إما باستخلاص النتائج ووضع حد لهذه الحالة، أو ستسمح بحرمان البلد من الموارد والممتلكات بشكل دائم".

في نوفمبر الماضي، أقر برلمان أوكرانيا، بالقراءة الأولى، مشروع قانون يرفع اعتبارا من بداية أكتوبر 2020، التجميد المفروض على بيع الأراضي الزراعية في البلاد.

وفقا للوثيقة، سيسمح للأفراد والكيانات القانونية والتجمعات الإقليمية والدولة، بشراء الأراضي. ويسمح كذلك للأجانب وعديمي الجنسية أن يصبحوا أصحاب الأراضي الزراعية إذا حصلوا عليها بالميراث. لكنهم ملزمون ببيع قطعة الأرض في غضون عام.

المصدر: نوفوستي