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وقف مستشار ترامب لشؤون روسيا مؤقتا عن العمل

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وقف مستشار ترامب لشؤون روسيا مؤقتا عن العمل
Sputnik
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قال موقع Axios الإخباري الأمريكي، إنه تم وقف أندرو بيك، أحد مستشاري الرئيس الأمريكي لشؤون روسيا، مؤقتا عن العمل على خلفية تحقيق يجري بحقه.

وأضاف الموقع، أن التحقيق يتعلق بقضايا أمنية محددة، ولكنه لم يقدم أية تفاصيل أخرى.

ونقل الموقع عن مصادر مطلعة، أن بيك كان يجب أن يرافق الرئيس دونالد ترامب، للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الأسبوع المقبل.

من جانبه، رفض البيت الأبيض وكذلك المستشار نفسه، تقديم أي تعليق على الموضوع.

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ومنذ نوفمبر عام 2019، شغل بيك منصب المدير الرئيسي  للشؤون الأوروبية والروسية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض.

وفي الفترة ما بين 2017-2019 ، شغل منصب نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي، في مجال الشؤون العراقية والإيرانية.

 

المصدر: نوفوستي

 

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