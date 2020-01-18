روحاني يتفقد المناطق المنكوبة بالسيول

وصل الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم السبت، إلى مدينة كنارك بمحافظة سيستان وبلوشستان في جنوب شرقي البلاد لتفقد المناطق المنكوبة بالسيول.

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وأشار مكتب الرئيس، إلى أنه سيطلع خلال الزيارة على أوضاع المناطق المنكوبة وعمليات الإغاثة والإنقاذ الجارية فيها، كما سيجتمع بمحافظي سيستان وبلوشستان في ميناء جابهار.

وهطلت أمطار غزيرة في العديد من المناطق خاصة في جنوب شرق البلاد، الأمر الذي أدى إلى حدوث سيول جارفة في الكثير من المدن والقرى وتشريد الآلاف وقطع الطرق.

وقال الهلال الأحمر الإيراني: "خلال اليومين الماضيين جرى إنقاذ أكثر من 3 آلاف شخص علقوا بسبب الفيضانات في إقليم سيستان وبلوشيستان وجرى توزيع بطانيات وخيام ومواد غذائية ومياه معدنية على السكان".

وأضاف: "أرسلنا 65 فريقا مكونا من 3500 شخص لتقديم المعونات، وجرى استخدام المروحيات في إنقاذ بعض العالقين".

المصدر: RT + "فارس نيوز"