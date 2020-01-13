فيضانات غير مسبوقة في جنوب شرقي إيران

أفات وسائل إعلام إيرانية بإنقاذ أكثر من 3 آلاف شخص علقوا بسبب الفيضانات التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة في إقليم سيستان وبلوشيستان بجنوب شرقي البلاد.

وقال الهلال الأحمر الإيراني: "خلال اليومين الماضيين تم إنقاذ أكثر من 3 آلاف شخص علقوا بسبب الفيضانات في إقليم سيستان وبلوشيستان.. وجرى توزيع بطانيات وخيم ومواد غذائية ومياه معدنية على السكان .. تم إرسال 65 فريقا مكونا من 3500 شخص لتقديم المعونات، وجرى استخدام مروحيات في إنقاذ بعض العالقين".

وذكر مصدر مسؤول في منظمة الطوارئ الإيرانية أن الطرق أصبحت مقطوعة عن 500 قرية نتيجة هذه الفيضانات.

وأضاف المصدر أن ارتفاع مياه السيول بلغ ما بين 4 إلى 8 أمتار في بعض المناطق، وانقطع التيار الكهربائي عن 130 منطقة في الإقليم، وتضرر قطاع الزراعة في الإقليم بشكل حاد.

المصدر: RT