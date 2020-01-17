 
مباشر
عاجل
المرشد الايراني: المقاتلون تحت قيادة قاسم سليماني قدموا المساعدة إلى غزة واليمن

ماكرون يعلن نشر قوات خاصة في الجزيرة والخليج

أخبار العالم

ماكرون يعلن نشر قوات خاصة في الجزيرة والخليج
Reuters
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n372

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، نشر وحدات من قوات العمليات الخاصة الفرنسية في شبه الجزيرة العربية والخليج.

وقال ماكرون في تغريدة على موقع "تويتر": على الرغم من حدوث تغيرات في المنطقة فإن قواتنا تواصل مكافحة داعش.. لقد نشرنا وحدات القوات الخاصة "جاغوار" في شبه الجزيرة العربية والخليج في زمن قياسي قصير".

وكان ماكرون أعلن عن إرسال حاملة الطائرات "شارل ديغول" إلى منطقة الشرق الأوسط، اعتبارا من يناير وحتى أبريل، لدعم عمليات الجيش الفرنسي هناك.

وقال ماكرون في كلمة للجيش: "حاملة الطائرات ستدعم قوات عمليات "تشامال" في الشرق الأوسط من يناير إلى أبريل 2020 قبل نشرها في المحيط الأطلسي وبحر الشمال".

وتأتي هذه الخطوة وسط تزايد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، ومخاوف فرنسا من أن المعركة ضد "داعش" ربما تفقد زخمها في خضم ذلك.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا