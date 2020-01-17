ماكرون يعلن نشر قوات خاصة في الجزيرة والخليج

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، نشر وحدات من قوات العمليات الخاصة الفرنسية في شبه الجزيرة العربية والخليج.

وقال ماكرون في تغريدة على موقع "تويتر": على الرغم من حدوث تغيرات في المنطقة فإن قواتنا تواصل مكافحة داعش.. لقد نشرنا وحدات القوات الخاصة "جاغوار" في شبه الجزيرة العربية والخليج في زمن قياسي قصير".

Dans la péninsule arabique et dans le Golfe arabo-persique, nous avons déployé en un temps record la Task force Jaguar, et par les initiatives avec nos partenaires européens, nous renforçons la sécurité maritime dans cette région si stratégique pour nous. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 16, 2020

وكان ماكرون أعلن عن إرسال حاملة الطائرات "شارل ديغول" إلى منطقة الشرق الأوسط، اعتبارا من يناير وحتى أبريل، لدعم عمليات الجيش الفرنسي هناك.

وقال ماكرون في كلمة للجيش: "حاملة الطائرات ستدعم قوات عمليات "تشامال" في الشرق الأوسط من يناير إلى أبريل 2020 قبل نشرها في المحيط الأطلسي وبحر الشمال".

وتأتي هذه الخطوة وسط تزايد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، ومخاوف فرنسا من أن المعركة ضد "داعش" ربما تفقد زخمها في خضم ذلك.

المصدر: RT