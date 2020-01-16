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تعيين مسلمة واعظة دينية في الجيش الأمريكي لأول مرة (صورة)

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تعيين مسلمة واعظة دينية في الجيش الأمريكي لأول مرة (صورة)
Reuters MAT/CLH/
جنود أمريكيون -أرشيف-
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كشفت وسائل إعلام أمريكية أن المسلمة من أصل هندي صالحة جابين، كلّفت بشغل منصب واعظة دينية في سلاح الجو الأمريكي، وذلك لأول مرة في تاريخ الجيش الأمريكي.

ومنح كبير واعظي القوات المسلحة في "اتحاد اللاهوت الكاثوليكي" بشيكاغو الفتاة رتبة "ملازم ثان"، الشهر المنصرم، وهو ما استحسنته الجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية ورأت فيه وسائل الإعلام "انتصارا كبيرا للمرأة المسلمة".

وقالت جابين: "أخي هو مصدر إلهامي... تفانيه ورؤيتي له وهو يتدرج في مهنته العسكرية، دفعني للاهتمام بمهنة الواعظ في القوات المسلحة".

المصدر: وسائل إعلام أمريكية

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