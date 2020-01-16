تعيين مسلمة واعظة دينية في الجيش الأمريكي لأول مرة (صورة)
كشفت وسائل إعلام أمريكية أن المسلمة من أصل هندي صالحة جابين، كلّفت بشغل منصب واعظة دينية في سلاح الجو الأمريكي، وذلك لأول مرة في تاريخ الجيش الأمريكي.
ومنح كبير واعظي القوات المسلحة في "اتحاد اللاهوت الكاثوليكي" بشيكاغو الفتاة رتبة "ملازم ثان"، الشهر المنصرم، وهو ما استحسنته الجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية ورأت فيه وسائل الإعلام "انتصارا كبيرا للمرأة المسلمة".
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DID YOU KNOW: "Saleha Jabeen is the first-ever female #Muslim chaplain in the United States Armed Forces as she is commissioned as a 2nd lieutenant in Chicago at the Catholic Theological Union by the Air Force chief of chaplains" Read Full Story Here: https://t.co/krjwATyQMD #islam #muslims #muslimwomen
وقالت جابين: "أخي هو مصدر إلهامي... تفانيه ورؤيتي له وهو يتدرج في مهنته العسكرية، دفعني للاهتمام بمهنة الواعظ في القوات المسلحة".
المصدر: وسائل إعلام أمريكية