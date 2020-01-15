 
مباشر

رئيسة المفوضية الأوروبية: بريطانيا تغادر الاتحاد الأوروبي بعد أسبوعين

أخبار العالم

رئيسة المفوضية الأوروبية: بريطانيا تغادر الاتحاد الأوروبي بعد أسبوعين
Reuters Lorraine O'Sullivan
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n2vd

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن البرلمان الأوربي سيصادق على اتفاق حول شروط انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي نهاية الشهر الجاري.

إقرأ المزيد
البرلمان البريطاني يقر بشكل نهائي صفقة الخروج من الاتحاد الأوروبي
البرلمان البريطاني يقر بشكل نهائي صفقة الخروج من الاتحاد الأوروبي

وأشارت فون دير لاين، أثناء مؤتمر صحفي عقدته في إيرلندا، اليوم الأربعاء، إلى أن المملكة المتحدة ستغادر الكتلة الأوروبية بعد أسبوعين.

ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد في 31 يناير، لكن هذا الموعد تم إرجاؤه عدة مرات بسبب تعذر مصادقة  البرلمان البريطاني على اتفاق حول شروط "بريكست".

وتبدأ بعد "بريكست" فترة انتقالية ممتدة حتى أواخر العام الجاري، يتعين على لندن وبروكسل أن تضعا خلالها أطر التعاون المستقبلي بينهما في كل المجالات، بما فيها التجارة.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا