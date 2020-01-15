رئيسة المفوضية الأوروبية: بريطانيا تغادر الاتحاد الأوروبي بعد أسبوعين

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن البرلمان الأوربي سيصادق على اتفاق حول شروط انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي نهاية الشهر الجاري.

إقرأ المزيد

وأشارت فون دير لاين، أثناء مؤتمر صحفي عقدته في إيرلندا، اليوم الأربعاء، إلى أن المملكة المتحدة ستغادر الكتلة الأوروبية بعد أسبوعين.

ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد في 31 يناير، لكن هذا الموعد تم إرجاؤه عدة مرات بسبب تعذر مصادقة البرلمان البريطاني على اتفاق حول شروط "بريكست".

وتبدأ بعد "بريكست" فترة انتقالية ممتدة حتى أواخر العام الجاري، يتعين على لندن وبروكسل أن تضعا خلالها أطر التعاون المستقبلي بينهما في كل المجالات، بما فيها التجارة.

المصدر: نوفوستي