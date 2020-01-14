مسؤولو طيران من ثلاث دول يبحثون قضية "تحطم الطائرة الأوكرانية"

عقد مسؤولون في مجال الطيران من إيران وأوكرانيا وكندا اجتماعا في طهران، اليوم الثلاثاء، تناول التحقيق في تحطم الطائرة الأوكرانية في إيران الأسبوع الماضي.

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وفي حين أورد التلفزيون الإيراني الرسمي الخبر، لم يشر إلى المزيد من التفاصيل عما نوقش خلال الاجتماع فيما يتعلق بهذه الكارثة التي راح ضحيتها كل من كانوا على متن الطائرة وعددهم 176 شخصا.

وكانت السلطات الإيرانية أرسلت الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية المنكوبة إلى فرنسا لتحليله.

وكان مدير مكتب الحوادث الجوية بمنظمة الطيران المدني الإيرانية، حسن رضائي فر، قال إن الإمكانيات في إيران غير كافية لقراءة ذاكرة الصندوق الأسود للطائرة.

وأضاف: "طلبنا من دول مثل كندا، وفرنسا، والولايات المتحدة، إرسال أجهزة البرمجيات اللازمة لتنزيل المعلومات المسجلة بالصندوق الأسود للطائرة، إلى إيران، لكن طلبنا قوبل بالرفض".

واعترفت إيران السبت الماضي، بأنها أسقطت الطائرة الأوكرانية بالخطأ، يوم الأربعاء 11 يناير بعد مرور وقت قصير على إقلاعها من طهران متجهة إلى العاصمة الأوكرانية كييف.

المصدر: وكالات