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فرنسا وبريطانيا وألمانيا ستفعل آلية فض النزاع النووي مع إيران

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فرنسا وبريطانيا وألمانيا ستفعل آلية فض النزاع النووي مع إيران
Reuters
مفاعل بوشهر النووي الإيراني- أرشيف
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نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر دبلوماسية، الثلاثاء، أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا ستقوم بتفعيل آلية فض النزاع النووي مع إيران اليوم.

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وقال دبلوماسيان أوروبيان إن فرنسا وبريطانيا وألمانيا ستبلغ الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء بأنها ستقوم بتفعيل آلية فض النزاع النووي مع إيران بعدما أقدمت طهران على انتهاكات جديدة للاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وقال الدبلوماسيان إن القرار يهدف إلى إنقاذ الاتفاق من خلال التحاور مع إيران بشأن ما ينبغي أن تفعله للعدول عن قرارات اتخذتها.

وأضافا أن الهدف ليس إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة.

يأتي ذلك، بينما دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إيجاد بديل للاتفاق النووي مع إيران.

وقال جونسون عن الاتفاق النووي "إذا كنا سنتخلص منه فلنجد بديلا له وليحل اتفاق ترامب محله... ذلك سيقطع شوطا كبيرا".

المصدر: رويترز

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