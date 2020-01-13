تحرك روسي فرنسي لحماية اتفاق إيران النووي

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، إن فرنسا وروسيا لديهما رغبة مشتركة في حماية الاتفاق النووي الإيراني.

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وأضاف ماكرون في بيان نشره قصر الإليزيه، أنه أجرى اتصالا هاتفيا أمس الأحد مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول ذلك.

وجدد الرئيسان التأكيد على إرادتهما المشتركة في الحفاظ على خطة العمل المشتركة الشاملة بخصوص الاتفاق النووي، ودعوا في هذا الصدد إيران إلى العودة بسرعة إلى "الامتثال الكامل لالتزاماتها النووية".

ودعا زعماء بريطانيا وفرنسا وألمانيا إيران، أمس الأحد، إلى العودة إلى الالتزام الكامل بالاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية عام 2015 والامتناع عن المزيد من العنف.

كما تطرق الرئيسان إلى الأزمة السورية في الاتصال الهاتفي، وبحسب البيان، "أعرب ماكرون مرة أخرى عن قلقه بشأن الوضع الإنساني في إدلب وشدد على أهمية دور الأمم المتحدة في تلبية وتأمين الاحتياجات الإنسانية للسكان في جميع أنحاء الأراضي السورية والاستجابة للدور الأممي".

وناقش رئيسا البلدين أيضا تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في قمة النورماندي، التي عقدت في ديسمبر الماضي في باريس، وبحسب بيان الإليزيه " ذكّر الرئيس ماكرون بأولوية الالتزام بوقف إطلاق النار على خط التماس بين أطراف النزاع في أوكرانيا"، مؤكدا على ضرورة تسوية النزاع.

المصدر: وكالات