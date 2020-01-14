موسكو مستعدة لتسهيل الحوار بين واشنطن وطهران
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أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن موسكو مستعدة للمساعدة في إقامة حوار بين الولايات المتحدة وإيران إذا أبدى الجانبان اهتماما حقيقيا بهذا.
وقال لافروف: "لقد حاول الكثيرون وما زالوا يحاولون تسهيل الاتصالات بين الولايات المتحدة وإيران لتخفيف التوترات. إننا ننظر بشكل إيجابي لمبادرة رئيس فرنسا (إيمانويل) ماكرون، وجهود رئيس وزراء اليابان شينزو آبي. نحن أنفسنا مستعدون للمساعدة إذا أبدى الجانبان اهتماما حقيقيا بهذا".
المصدر: سبوتنيك