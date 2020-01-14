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موسكو مستعدة لتسهيل الحوار بين واشنطن وطهران

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موسكو مستعدة لتسهيل الحوار بين واشنطن وطهران
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أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن موسكو مستعدة للمساعدة في إقامة حوار بين الولايات المتحدة وإيران إذا أبدى الجانبان اهتماما حقيقيا بهذا.

وقال لافروف: "لقد حاول الكثيرون وما زالوا يحاولون تسهيل الاتصالات بين الولايات المتحدة وإيران لتخفيف التوترات​​​. إننا ننظر بشكل إيجابي لمبادرة رئيس فرنسا (إيمانويل) ماكرون، وجهود رئيس وزراء اليابان شينزو آبي. نحن أنفسنا مستعدون للمساعدة إذا أبدى الجانبان اهتماما حقيقيا بهذا".

المصدر: سبوتنيك

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