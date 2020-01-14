السلطات القضائية في إيران تعتقل أفرادا لهم علاقة بإسقاط الطائرة الأوكرانية

أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية ، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال أفراد على علاقة بإسقاط الطائرة الأوكرانية.

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وأضاف المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين اسماعيلي: "القضاء لن يجامل أحدا في حماية الأمن القومي للبلاد، حتى لو كان يتمتع بحصانة دبلوماسية ... نحن نحترم الاتفاقيات الدولية، لكنها ليست أحادية الجانب"، مؤكدا على أن الهيئة القضائية في القوات المسلحة بدأت التحقيقات بشأن الطائرة الأوكرانية، وتم الحصول على العديد من الوثائق.

وأشار المتحدث إلى أنه تم إرسال الصندوق الأسود الخاص بالطائرة الأوكرانية إلى فرنسا.

من جانب آخر، قال المتحدث إنه تم إصدار حكم الإعدام بحق 3 أشخاص أدينوا بمهاجمة مقر للشرطة في إقليم خوزستان والحكم بالسجن بين 10 الى 15 عاما لآخرين.

ووصف المتحدث الفريق الراحل "قاسم سليماني" قائد "فيلق القدس" بالحرس الثوري، بأنه "بطل دولي في مقاومة إرهاب الدولة في العصر الحاضر".

وشكر المتحدث الحرس الثوري على "الصفعة القوية التي سددها إلى ترامب المقامر من خلال الضربة الصاروخية على قاعدة عين الأسد الأمريكية" في العراق، مشددا على أن أعضاء "جبهة المقاومة" سيتخذون الخطوات التالية وسينهون التواجد الامريكي في المنطقة.

المصدر: RT، وكالات