روحاني: المسؤول عن إسقاط الطائرة الأوكرانية يجب أن يحاسب بمعزل عن منصبه

وعد الرئيس الإيراني حسن روحاني، الثلاثاء، بمتابعة حادثة الطائرة الأوكرانية المنكوبة، وحث القضاء على تشكيل محكمة خاصة لمتابعة القضية.

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وقال الرئيس الإيراني، خلال كلمة له تحدث فيها عن حادثة الطائرة الأوكرانية، إن الاعتراف بإسقاط الطائرة الأوكرانية خطوة جيدة ستتلوها خطوات أخرى، معتبرا أن المسؤول عن إسقاط الطائرة ليس فقط من ضغط على زر إطلاق الصاروخ.

وأضاف روحاني أنه "لا يمكن تجاهل جذور قضية إسقاط الطائرة الأوكرانية، والولايات المتحدة هي من صعد التوتر في المنطقة"، مشددا على أن حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية يمس قضية أمن الأجواء الإيرانية.

وأكد روحاني أن إيران ستواصل التحقيقات حتى معرفة ملابسات حادث الطائرة الأوكرانية ومحاسبة جميع المقصرين والمسؤولين عنها، وقال: "ينبغي أن يطمئن شعبنا والعالم أن هذا الحادث لن يتكرر".

وشدد الرئيس الإيراني على أن الحكومة مسؤولة أمام إيران والدول الأخرى التي فقدت رعاياها في الحادث، مؤكدا أن المسؤول عن إسقاط الطائرة الأوكرانية يجب أن يلقي جزاءه بمعزل عن منصبه.

المصدر: RT