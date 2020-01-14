بومبيو: قتل سليماني جزء من استراتيجية جديدة لردع خصوم أمريكا

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن الجنرال الإيراني قاسم سليماني قُتل في إطار استراتيجية أوسع لردع التحديات التي يشكلها خصوم أمريكا والتي تنطبق أيضا على الصين وروسيا.

وركز بومبيو في خطابه الذي يحمل عنوان "استعادة الردع: المثال الإيراني"، الذي ألقاه بمعهد هوفر بجامعة ستانفورد مساء الاثنين، على ما أسماه استراتيجية الإدارة لبناء "ردع حقيقي" ضد إيران، بعد سياسات الجمهوريين والديمقراطيين السابقة التي شجعت طهران على "النشاط الخبيث"، بحسب وكالة "رويترز".

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وأضاف بومبيو: "هناك استراتيجية أكبر وراء مقتل سليماني، قائد فيلق القدس، وهي (استهداف) وحدة التجسس الأجنبية الإيرانية والقوة شبه العسكرية في الحرس الثوري .. الرئيس ترامب والقادة في فريق الأمن القومي يعيدون بناء الردع، الردع الحقيقي، ضد جمهورية إيران الإسلامية .. نحن نعيد المصداقية لقوة الردع".

و لفت بومبيو إلى أن أهمية الردع لا تقتصر على إيران، مشيرا إلى "ضرورة ردع الأعداء للدفاع عن الحرية. هذه هي النقطة الرئيسية لعمل الرئيس ترامب على جعل جيشنا أقوى مما كان عليه في أي وقت مضى".

وتابع بومبيو قائلا: "يجب أن يفهم خصمك ليس أن لديك القدرة على فرض التكلفة فحسب، ولكنك في الحقيقة على استعداد للقيام بذلك"، منوها بأن الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 الذي انسحب منه ترامب في 2018 "زاد طهران جرأة".

وقال: "إن أمريكا تتمتع الآن بأفضل موقع قوة لم نكن فيه قط فيما يتعلق بإيران"، مشيرا إلى الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الإيراني بسبب العقوبات الأمريكية التي أعاد ترامب فرضها بعد انسحابه من الاتفاق النووي.

ورفض الديمقراطيون وبعض المشرعين الجمهوريين مبررات الإدارة الأمريكية بأن الهجوم كان بهدف إلى الدفاع عن النفس، وكان مستندا إلى معلومات مخابرات، لم يكشف عنها، بشأن هجمات إيرانية محتملة وشيكة. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الأهداف المحتملة تشمل أربع سفارات أمريكية.

ولكن وزير الدفاع، مارك إسبر، قال يوم الأحد، إنه لم يطلع على أي تحذير مسبق من الهجمات الوشيكة على السفارات.

المصدر: وكالات