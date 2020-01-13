وزارة الخارجية البريطانية تستدعي السفير الإيراني

أعلن متحدث باسم رئيس وزراء بريطانيا، الاثنين، أنه تم استدعاء السفير الإيراني في لندن إلى مقر وزارة الخارجية لإبداء الاعتراض على القبض على السفير البريطاني في طهران.

واعتبر المتحدث أن القبض على السفير البريطاني في طهران، انتهاك غير مقبول لاتفاق فيينا ويجب التحقيق في الأمر.

وشدد المتحدث على أن "لندن تسعى للحصول على تطمينات بأن هذا لن يحدث مرة أخرى أبدا".

وأكد المتحدث باسم رئيس وزراء بريطانيا، أن "الاتفاق النووي هو الترتيب الوحيد المتاح حاليا الذي يمنع إيران من الحصول على سلاح نووي"، مشددا أن "بريطانيا ستظل ملتزمة بالاتفاق النووي".

من جهة أخرى، قال المتحدث أن "بريطانيا ستواصل عمل كل ما بوسعها لتحقيق العدالة لأسر ضحايا الطائرة الأوكرانية، بما في ذلك دفع التعويضات".

المصدر: رويترز