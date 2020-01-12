مؤتمر صحفي للرئيس الإيراني وأمير قطر

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأحد، في مؤتمر صحفي مشترك مع أمير قطر الشيخ تميم، أن طهران والدوحة اتخذنا اليوم قرارات جيدة وهامة لتوسيع العلاقات بين البلدين.

وأكد روحاني أن لإيران علاقات اقتصادية وتجارية وعلمية وثقافية جيدة مع قطر، مشيرا إلى أنهما قررا عقد اللجنة المشتركة بين البلدين بصورة سنوية.

وصرح الرئيس الإيراني بأنه البلدين قررا زيادة وتيرة تبادل الزيارات بين البلدين.

كما أفاد بأنه ونظرا لأهمية الأمن في المنطقة لا سيما في الخليج، قررت الدولتان الاستمرار بالتعاون والتشاور بين البلدين.

المصدر: RT