الرئيس الإيراني خلال مؤتمر مع أمير قطر: اتخذنا قرارات جيدة وهامة لتوسيع العلاقات بين البلدين

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأحد، في مؤتمر صحفي مشترك مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إن طهران والدوحة اتخذتا اليوم قرارات جيدة وهامة لتوسيع العلاقات بين البلدين.

وأكد روحاني أن لإيران علاقات اقتصادية وتجارية وعلمية وثقافية جيدة مع قطر، مشيرا إلى أنه وأمير قطر قررا عقد اللجنة المشتركة بين البلدين بصورة سنوية.

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وصرح الرئيس الإيراني بأن البلدين قررا أيضا زيادة وتيرة تبادل الزيارات بينهما.

كما أفاد بأنه ونظرا لأهمية الأمن في المنطقة لا سيما في الخليج، قررت الدولتان الاستمرار بالتعاون والتشاور.

من جهته، صرح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بأن لقاءه مع روحاني كان جيدا ومثمرا، مشيرا إلى أنهما تحدثا عن تطوير العلاقات بين البلدين.

وثمن في كلمته "موقف إيران خلال السنوات الماضية وما قدمته طهران خلال الحصار الذي فرضته دول المقاطعة الأربع، سواء فتح موانئها أو أجوائها".

وأشار أمير قطر إلى أن الزيارة تأتي في وقت حساس جدا في المنطقة، مؤكدا أنهما اتفقا على أن الحل الوحيد للأزمات يكون عبر تخفيف التصعيد والحوار.

جدير بالذكر أن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وصل إلى طهران، اليوم الأحد، في أول زيارة يؤديها إلى إيران منذ تسلمه مقاليد الحكم.

المصدر: RT